Xe tải 'điên' gây tai nạn kinh hoàng

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 49C-150.90 do Nguyễn Trọng Tình (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, chở phân bón chạy hướng từ Đà Lạt đi H.Di Linh (Lâm Đồng). Khi đến Km 210 xe tải này va chạm với ô tô BKS 49C-115.64, do anh Nguyễn Phi Châu Lộc (26 tuổi) điều khiển, tiếp đó va chạm với ô tô 49X-3099 do anh Trần Văn Trường (34 tuổi) điều khiển đều chạy cùng chiều.

Tuy nhiên, xe tải trên vẫn tiếp tục chạy, khi đến thôn Quảng Hiệp (Hiệp Thạnh) lại va chạm với xe máy BKS 49E1- 362.22, do bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi) điều khiển làm bà Hoa bị thương, sau đó tông tiếp một xe máy khác do ông Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ Đức Trọng) chở bà Đặng Thị Hương (68 tuổi, ngụ Lào Cai), làm bà Hương tử vong. Dù đã gây tai nạn hàng loạt nhưng xe tải chở phân vẫn tiếp tục lao nhanh về hướng trung tâm H.Đức Trọng.

tin liên quan Vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết: Xe tải chạy tốc độ 97km/h Khi vừa qua ngã ba Phi Nôm (Hiệp Thạnh) thì lốp sau bên trái của xe tải chở phân bị nổ, xe lật nghiêng trượt dài hơn 150 m sát lề đường, tông vào ô tô bán tải mang BKS 49C-096.75, tiếp đó tông vào 3 xe máy đang đậu trên lề đường rồi tông bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (66 tuổi, ngụ Phi Nôm) đang dắt xe đạp vào nhà, làm bà Phượng và xe đạp văng qua bên kia đường, tử vong tại chỗ. Xe tải chở phân tiếp tục tông vào xe máy do ông Phan Văn Phước (57 tuổi, ngụ P.8, TP.Đà Lạt), chở vợ là bà Hoàng Thị Bé đang trên đường đi dự đám tang ở H.Đức Trọng làm 2 người này tử vong. Sau đó xe tải chở phân tông vào trụ điện bên đường làm chiếc xe quay ngược đầu, tài xế Tình tử vong trong ca bin. Cú quay đầu này của xe tải làm 2 ô tô khác đậu bên lề đường bị hư hỏng nặng.

Một người may mắn thoát chết trong gang tấc là ông Nguyễn Hữu Hưng (chủ cửa hàng điện máy Minh Đức) cho biết: “Thương tâm nhất là bà Phượng (nhà bên cạnh) vừa đi chợ về dắt xe đạp vào sân, thì bị xe tải cuốn cùng chiếc xe đạp văng qua bên kia đường cách xa khoảng 20 m, tử vong tại chỗ”.

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước đầu trích xuất từ hộp đen xe tải BKS 49C-150.90, vào thời điểm bắt đầu gây tai nạn xe chạy tốc độ 73 km/giờ, sau đó tăng lên 97 km/giờ, trong khi khu vực này chỉ cho phép chạy 50 km/giờ. Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng cho biết ngoài việc vi phạm tốc độ, xe tải còn chở quá tải trọng cho phép 4,7 tấn. Chiều cùng ngày Công an H.Đức Trọng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng do tài xế chạy nhanh nên gây tai nạn hàng loạt.

Liên quan tới vụ tai nạn, UBND tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/trường hợp bị thương.