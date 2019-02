Xe máy lao xuống kênh, một phụ nữ tử vong

Chiều 2.2, Công an H.Thủ Thừa (Long An) cho biết đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một phụ nữ lao xe xuống kênh tử vong tại chỗ

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh liền chạy đến định đưa cấp cứu, nhưng do vết thương đầu quá nặng người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Do không tìm thấy giấy tờ nên Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang hỗ trợ xác định danh tính nạn nhân