Xe máy tông đuôi xe tải trên cầu Rạch Miễu, một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 10 ngày 11.6, xe tải BS 49C - 233.01 do tài xế Nguyễn Tấn Dũng (40 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông lên cầu Rạch Miễu theo hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang. Khi đang lên dốc cầu, thuộc địa bàn xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, thì xe bất ngờ bị nổ vỏ sau nên tài xế cho dừng sát thành cầu để thay vỏ.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với Công an xã Thới Sơn và Công an TP.Mỹ Tho khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. gần 3 tiếng đồng hồ sau, hiện trường vụ tai nạn trên cầu Rạch Miễu mới được giải quyết xong.