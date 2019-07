Xe máy tông vào đầu xe khách, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn làm một người tử vong xảy ra lúc 13 giờ 15 phút ngày 9.7, trên QL20 (đoạn qua thôn 8, xã Lộc An, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, xe máy BS 49H1 - 228.91 do ông Phạm Bá Nghị (54 tuổi, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.Bảo Lộc đi TP.Đà Lạt. Khi đến đoạn qua cầu Đại Nga (thuộc địa phận thôn 8, xã Lộc An, H.Bảo Lâm), ông Nghị điều khiển xe máy qua bên trái, vượt một xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước.