Xe ôm 'giang hồ' ở Bến xe Miền Đông: Lộ diện 'ông trùm'

Nhận tin báo, Công an P.26 đã có mặt để xử lý vụ việc. Qua kiểm tra dữ liệu camera, công an ghi nhận có 5 nghi can (3 nghi can mặc đồng phục xe ôm Grab - PV) tham gia đánh N.V.T. Trong số những người tham gia đánh “hội đồng”, Công an xác định có: T.A.H , Đ.T.V và 3 nghi can khác (đã bỏ trốn). Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do N.V.T cự cãi với người của một quán nước tại cổng số 2, nên bị nhóm này lao đến tấn công.