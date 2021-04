Xe Porsche đục số khung, gắn biển giả ở Hà Nội có bị tịch thu?

Trước đó, sáng 19.4, Công an Q.Hoàng Mai tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc phát hiện chiếc ô tô Porsche màu xám đỗ trong Khu đô thị Times City (P.Mai Động, Q.Hoàng Mai) đeo biển số 30A-715.10, trùng với chiếc Porsche Macan của mình, 2 chiếc xe giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc. Ngay sau đó, người phụ nữ này đề nghị lực lượng bảo vệ khóa bánh chiếc xe kể trên và báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an Q.Hoàng Mai đã huy động Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường tổ chức xác minh, điều tra và mời các bên liên quan về làm việc. Bước đầu, Công an Q.Hoàng Mai xác định chiếc Porsche bị khoá là xe đã bị đục số khung, số máy và đeo biển số giả. Tuy nhiên, chủ phương tiện này không đến làm việc, dù nhiều lần được gửi giấy mời. Theo nguồn tin của Thanh Niên, biển số 30A-715.10 được cấp cho xe nhãn hiệu Porsche màu nâu, số loại Macan, số khung CNC1115xxx, số máy WP1ZZZ95ZFLB246xx, đăng ký lần đầu vào tháng 5.2016, do ông N.H.T (trú P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai) đứng tên. Đến ngày 12.12.2018, xe được sang tên cho bà T.T.V trú P.Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa, Hà Nội).