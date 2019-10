Xe tải nghi mất thắng, lùa 7 xe máy dừng đèn đỏ, 11 người bị thương

Khoảng 14 giờ 20 ngày 26.10, tài xế Trần Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe tải BS 51C - 295.41 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến Km1942 +200 m, gần trụ tín hiệu giao thông thuộc khu vực Cầu Voi (thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), tài xế giảm ga nhưng xe vẫn tiếp tục lao về phía trước.

Lập tức, phụ xe vừa đập cửa, vừa la lớn cho mọi người đang đậu xe chờ đèn đỏ phía trước tránh vào lề. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần, xe tải đã tông thẳng vào dòng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ

Do cú tông mạnh, nhiều người ngồi trên xe máy văng xuống đường, chấn thương, trong đó có 5 người bị thượng nặng đưa đi cấp cứu, 6 người còn lại bị thương nhẹ, được một số người dân đưa vào lề chăm sóc.

Chị Nguyễn Thị Lệ Kiều (29 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy của chị đang đậu sát tín hiệu giao thông. Lúc nghe nhiều người phía sau truy hô, chị nhìn lại thấy xe tải đang lao thẳng tới nên chị tăng ga, cho xe chạy vọt lên lề đường và may mắn thoát nạn.

Có mặt tại hiện trường, Thanh Niên ghi nhận có gần 10 xe máy kịp chạy vào lề hoặc vượt qua khỏi trụ đèn tín hiệu giao thông, phải tấp vào quán nước giải khát gần đó để lấy lại bình tĩnh.

Theo tài xế Hoàng Anh, khi chạy đến tín hiệu giao thông, anh có giảm tốc độ nhưng không hiểu sao xe cứ chạy hoài, chắc là hư hỏng bộ phận thắng.

Vụ tai nạn làm giao thông ùn tắc cục bộ. Ngay sau đó, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Long An đã có mặt, phối hợp Công an H.Thủ Thừa điều tiết giao thông , khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.