Xe Toyota Yaris mất lái, lao vào quán trà chanh tại Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã yêu cầu Thanh tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh thông tin Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Nai can thiệp, bảo kê cho xe quá tải