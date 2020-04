Xe 'vua' lộng hành ở Đồng Nai: Liên quan con và em ruột một phó giám đốc Công an tỉnh?

Trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận có nhiều năm công tác trong lực lượng CSGT, giữ đến chức Phó trưởng phòng CSGT sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, trước khi về làm Trưởng công an H.Cẩm Mỹ. Thời điểm đại tá Thuận được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (năm 2016) cũng được giao phụ trách lĩnh vực giao thông. Cùng với nhiều lãnh đạo Công an Đồng Nai khác, năm 2019, đại tá Thuận bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Sau đó, Bộ Công an cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức tương tự.

Cụ thể, khuya 14.4, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức chốt chặn bắt đoàn xe "vua" Âu Châu và Ngọc Minh Anh. Khi phát hiện công an đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Nhơn Trạch thì 4 xe đầu kéo của Công ty TNHH thương mại Âu Châu (61C-304.42, 61C-295.81) và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (60C-237.24, 60C-093.32) vi phạm pháp luật giao thông (chở than đá quá khổ - PV) đã chạy vào "lẩn trốn" tại Trạm dừng chân 69 (cây xăng Ngọc Minh Anh). Trạm dừng này thuộc Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh (ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, H.Long Thành), do Phạm Đức Anh làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Ông Đức Anh chính là con ruột của đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Chưa hết, bà Thuận cũng là chị ruột của ông Trần Quý Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (khu Phước Hải, QL51B, TT.Long Thành, H.Long Thành). Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh cùng với Công ty TNHH thương mại Âu Châu (xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) tham gia vận chuyển than đá cho Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai.