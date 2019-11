Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 27.11, tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an đã làm lễ công bố Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, theo đó Bộ Công an điều động đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắk giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bộ Công an điều động đại tá Vũ Hồng Văn (trái), Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắk giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Vũ Hồng Văn (43 tuổi, ngụ Hưng Yên); trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (tháng 6.2018) từng là Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sau gần 18 tháng ở cương vị Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Vũ Hồng Văn được Bộ Công an điều động về Đồng Nai giữ chức vụ giám đốc công an.