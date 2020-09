Xét xử các bị cáo khủng bố 'Triều đại Việt' gây nổ tại trụ sở công an

Ngô Hùng là ai? Năm 1979, Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng) từng bị TAND TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tuyên án tử hình về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”, nhưng sau đó được giảm xuống còn chung thân. Do bất mãn, hận thù chế độ, Ngô Hùng vượt biên sang Canada tiếp tục câu kết, móc nối với các đối tượng phản động khác. Từ tháng 6.2017, Ngô Hùng lập tổ chức “Triều đại Việt”. Và hiện bị can này đang ở Canada, đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra quyết định truy nã quốc tế về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “tài trợ khủng bố”.