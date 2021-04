Xét xử đại án Gang thép Thái Nguyên: Luật sư đề nghị đổi tội danh cho một số bị cáo

Nguyên nhân không phải do việc lựa chọn VINAINCON? Tương tự, bào chữa cho bị cáo Đậu Văn Hùng, cựu thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNS, luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn luật sư Hà Nội, cũng nêu quan điểm: bị cáo Hùng và các bị cáo trong vụ án không vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản đề nghị được tăng chi phí phần C của Hợp đồng EPC số 01. Bởi các điều kiện để được điều chỉnh giá trị của hợp đồng này là những thay đổi về chính sách tiền lương của nhà nước, giá nguyên vật liệu và tỷ giá hối đoái có biến động lớn. Theo luật sư này, thời điểm bị cáo Hùng ký các tờ trình xin điều chỉnh chi phí phần C thì tiền lương tăng 20% so với năm 2007, giá nhiều loại vật tư trên thị trường thế giới tăng đột biến và tỷ giá USD tăng hơn 5%. Việc xin điều chỉnh chi phí đã được TISCO và VNS xin ý kiến, các bộ, ngành đã đề xuất và Chính phủ đã đồng ý. Đồng thời, khi phân tích về năng lực của thầu phụ VINAINCON, luật sư Thu đánh giá, nhà thầu này đã được chủ đầu tư, tổng thầu MCC thẩm định đủ năng lực để thực hiện phần C của hợp đồng EPC. Do vậy, nguyên nhân khiến dự án bị dừng thực hiện, chậm tiến độ, gây thiệt hại lớn không phải do việc lựa chọn VINAINCON từ phía chủ đầu tư TISCO. Từ lập luận trên, luật sư Thu đề nghị HĐXX xem xét thay đổi tội danh đối với bị cáo Hùng từ “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” sang tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.