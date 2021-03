Xét xử đường dây tiếp tay cho người Trung Quốc trốn tại Đà Nẵng

HĐXX tuyên phạt Cao Nguyễn Hồng Loan (32 tuổi, ngụ xã Sơn Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình ) và Wu Yong Can (31 tuổi, ngụ thôn Kiếm Đầu, TT.Kiếm Đầu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cùng mức 8 năm 6 tháng tù, cùng tội tổ chức cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.

Dịch vụ khép kín

Theo cáo trạng, cuối 2019, Loan nhờ Lê Thị Ly Ly (27 tuổi, ngụ TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) đứng tên ký hợp đồng thuê khách sạn East Sea 55 Loseby, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng của Công ty TNHH TMDV Trang Hiếu (B2-9-10 An Cư 3 mở rộng, Q.Sơn Trà) do ông Nguyễn Đình Luyến làm giám đốc.

Tại khách sạn, Loan mở nhà hàng Hạ Môn, Loan còn mở massage Mộng Spa (02 Dương Tự Minh, Q.Sơn Trà) và thuê Thái Thị Ngọc Ánh (26 tuổi, ngụ 53 Nam Thọ 5, Q.Sơn Trà) quản lý.

Các cơ sở này nhằm phục vụ khép kín các dịch vụ cho người Trung Quốc trốn tại Đà Nẵng. Loan lập nhóm Wechat để tiện phục vụ những người Trung Quốc.

Trong 2 ngày 29.6 và 11.7.2020, Loan cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến thuê 5 phòng với giá 12 triệu đồng/phòng/tháng hoặc 500.000 đồng/ngày.

Còn Wu Yong Can phạm tội gây trở ngại cho công tác quản lý thẻ tín dụng ngân hàng , bị Công an H.Hàng Đường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc truy nã.

Tháng 6.2020, Wu Yong Can nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và trốn ở TP.Đà Nẵng với Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 43 tuổi, ngụ Phúc Kiến).

Gao Liang Gu thông qua 2 người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) đưa 19 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trốn ở nhiều nơi tại Đà Nẵng để đánh bạc cho Gao Liang Gu.

Tối 11.7.2030, khi lực lượng chức năng kiểm tra người nước ngoài lưu trú trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Gao Liang Gu thông báo cho những người Trung Quốc ở "chui" này, trốn ra bờ biển Đà Nẵng để tránh bị bắt.

Wu Yong Can hay ăn ở nhà hàng Hạ Môn và quan hệ tình cảm với quản lý của Loan là Thái Thị Ngọc Ánh, nên Wu Yong Can giới thiệu để Loan chứa chấp 19 người Trung Quốc của Gao Liang Gu trốn vào 7 phòng khách sạn East Sea mà không cần giấy tờ hợp pháp, với giá 700.000 đồng/phòng/ngày.

Loan, Wu Yong Can thu lợi bất chính gần 93 triệu đồng từ việc chứa chấp người Trung Quốc ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lập Wechat báo tin khi công an kiểm tra

Sáng 17.7.2020, Wu Yong Can biết lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn East Sea nên nhắn Wechat nhờ Loan cho người Trung Quốc chạy trốn.

Loan yêu cầu nhân viên mở cửa sân thượng để tẩu thoát nhưng bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ tổng cộng 27 người Trung Quốc ở "chui" gồm: Wu Pei Qiang, Wu Pei Qin, Wang Kang Kun, Xu Zhi Neng, Gao Ru Yi, Gao Tian Wei, Su Jin Can, Wei Li Fang, Huang Yin Lian, Wu Jian Qiang, Wang Jiang Feng, Li Zi Lang, Xie Fei, Zhan Yu Hui, Wu Jia Jie, Liu Xin, Lin Jing Chao, Guo Xin Ru, Chen Mu Sen, Wang Zhen Sheng, Chen Cheng Xing, Wang Ping Po, Wang Wen Can, Chen Shan He, Huang Jian Yong, Lian Heng và Huang Shi Ming.

Trong vụ án, hai bị cáo thu lợi bất chính gần 93 triệu đồng. Còn đường dây của Gao Liang Gu đã bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, tạm giam về tội tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và tội đưa hối lộ (Thanh Niên đã thông tin).