Xét xử giám đốc thẩm không triệu tập tử tù Hồ Duy Hải

Hôm nay (6.5), Hội đồng thẩm phán TAND tối cao sẽ mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (35 tuổi, ngụ Long An) bị kết án tử hình về 2 tội “giết người”, “cướp tài sản” xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (Long An) vào đêm 13.1.2008.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 8.5, tại trụ sở TAND tối cao (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa ; Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đại diện Viện KSND.

Hồ Duy Hải tại phiên xử sơ thẩm Ảnh: Hoàng Phương

Phiên tòa đặc biệt!

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 5.5, một cán bộ có trách nhiệm của TAND tối cao cho biết đến thời điểm này, TAND tối cao đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Đáng chú ý, trong phiên giám đốc thẩm, Hồ Duy Hải sẽ không được triệu tập như phiên sơ thẩm và phúc thẩm. “Đây là phiên tòa theo thủ tục đặc biệt nên việc triệu tập, mời ai tham dự sẽ do HĐXX quyết định”, vị lãnh đạo TAND tối cao nói.

Ngoài ra, một lãnh đạo văn phòng của TAND tối cao cho hay do phòng xét xử nhỏ và phải thực hiện quy định về giãn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên phiên xét xử chỉ cho một số phóng viên tham dự. Tuy nhiên, vào thời điểm công bố quyết định giám đốc thẩm, dự kiến ngày 8.5, TAND tối cao sẽ tạo điều kiện tối đa để báo chí được tiếp cận thông tin.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, luật sư hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải cũng được mời tham gia phiên xử giám đốc thẩm cùng các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An. Việc mời luật sư hỗ trợ pháp lý cho bị án tham gia phiên xử được cho là hy hữu. Theo điều 383 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: “Trường hợp xét thấy cần thiết hoặc có căn cứ sửa một phần bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, tòa án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm”.

Các “điểm mờ” mấu chốt cần được làm rõ

Vụ án Hồ Duy Hải kéo dài hơn 12 năm với hàng ngàn lá đơn kêu oan của mẹ bị án và luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn luật sư TP.HCM, hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải) gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng. Nội dung trong hàng ngàn lá đơn ấy đều nêu những điểm bất thường trong vụ án, mà nếu dựa vào đó thì không thể buộc tội, kết án Hồ Duy Hải. Đáng lưu ý, hầu hết những điểm bất thường này đều trùng với nội dung được nêu trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ án mà Viện trưởng Viện KSND tối cao ký ban hành vào ngày 22.11.2019.

Vì vậy, trong phiên xử giám đốc thẩm này, các cơ quan tiến hành tố tụng phải giải quyết được các vấn đề mâu thuẫn trước khi tuyên án.

Thứ nhất, về vật chứng của vụ án. Theo hồ sơ, Hồ Duy Hải giết 2 nhân viên bưu điện bằng ghế, dao, thớt. Song, hơn 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, CQĐT thu giữ 1 chiếc ghế inox có mã số khác với mã số chiếc ghế trong bản ảnh và khác với mã số ghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường; đối với vật chứng là con dao, hồ sơ thể hiện con dao gây án được một số người dọn dẹp hiện trường vụ án đem đi đốt, sau đó một trong những người này phải ra chợ mua một con dao khác để đưa vào hồ sơ vụ án.

Tương tự, tấm thớt được cho là vật chứng mà Hồ Duy Hải dùng để đập đầu nạn nhân N.T.A.H, cũng không được cơ quan điều tra (CQĐT) thu giữ khi khám nghiệm hiện trường. Hơn 5 tháng sau, theo yêu cầu của CQĐT, ngày 24.6.2008, bà Lê Thị Thu Hiếu (bạn của 2 nạn nhân) mới đi mua một tấm thớt gỗ khác về nộp cho CQĐT để làm vật mô phỏng.

Thứ hai, dấu vân tay tại hiện trường là của ai? Theo kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kết luận giám định số 158 ngày 11.4.2008 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An ghi rõ: “Các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án, không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón tay in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải”. Vậy dấu vân tay này của ai, có liên quan gì đến vụ án là việc các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An phải giải thích rõ.

Giấy xác nhận của nhân chứng Đinh Vũ Thường Ảnh: Luật sư Trần Hồng Phong cung cấp

Thứ ba, làm rõ đâu là lời khai chính xác của nhân chứng Đinh Vũ Thường. Theo cáo trạng, “nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải ngồi trong bưu điện - nơi xảy ra vụ án, vào lúc 19 giờ 39 phút 22 giây”. Tuy nhiên, trong biên bản ghi lời khai, nhân chứng Thường chỉ khai: “Nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận diện được”.

Hơn nữa, ngày 7.12.2011, luật sư Trần Hồng Phong đã đi tìm gặp Đinh Vũ Thường và nhân chứng cho biết, mình không được tòa án triệu tập tham dự phiên tòa. Đặc biệt, Thường khẳng định không nhìn thấy Hồ Duy Hải tại Bưu điện Cầu Voi. Anh Đinh Vũ Thường đồng ý viết một giấy xác nhận, có nội dung: “Tôi xác định, chiếc xe tôi nhìn thấy tại Bưu điện Cầu Voi tối ngày 13.1.2008 là loại xe Dream cao. Tòa án không mời tôi tham dự phiên tòa. Tôi không khẳng định nhận dạng được người thanh niên mà tôi thấy tối hôm 13.1.2008 tại Bưu điện Cầu Voi ”. Giấy xác nhận này luật sư Trần Hồng Phong đã giao nộp, cung cấp đến Chánh án TAND tối cao, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao trước phiên xử giám đốc thẩm.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng tỉnh Long An còn có nhiều vi phạm nghiêm trọng như: bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu. Cụ thể, tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, CQĐT thu giữ mẫu dấu vết máu ở ngoài cửa nhà sau và trong nhà vệ sinh Bưu điện Cầu Voi nhưng lại không trưng cầu giám định ngay mà đến 4 tháng sau mới trưng cầu. Khi đó, Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự tại TP.HCM kết luận không xác định được nhóm máu do đã bị phân hủy...