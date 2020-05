Xét xử Hùng 'siđa' và đồng phạm vụ vận chuyển gỗ lậu 'khủng' ở Gia Lai

TAND Gia Lai tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "siđa", 37 tuổi, trú tại P.Thống Nhất, TP.Pleiku (Gia Lai) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Thuộc (39 tuổi, TP.Pleiku) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Tuấn (39 tuổi, H.Ia Grai, Gia Lai) 5 năm tù; Đào Đình Kha (41 tuổi, TP.Pleiku) 4 năm tù; Đinh Lê Lai (36 tuổi, TP.Pleiku) 3 năm 6 tháng tù;

Các bị cáo khác là Lê Trung Nguyên (35 tuổi, H.Chư Pưh, Gia Lai), Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, TP.Pleiku), Lê Minh Đức (34 tuổi, H.Chư Păh, Gia Lai), Hoàng Minh Hiếu (39 tuổi, H.Ia Grai) cùng bị phạt tù 2 năm 6 tháng; Dương Thiếu Hạ (32 tuổi, Bình Định) 2 năm tù.

Công an H.Ia Grai sau đó đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ phát triển rừng, nhưng do không bắt được nghi can, nên sau đó ra quyết định đình chỉ vụ án

Ngày 31.3.2019, Bộ Công an bất ngờ đột kích vào sới bạc tại H.Đăk Đoa (Gia Lai) do Hùng “siđa” cùng đồng phạm tổ chức . Công an đã bắt giữ trên 130 con bạc ngay tại sòng xóc đĩa. Mở rộng điều tra vụ án đánh bạc, cơ quan công an xác định Hùng "sida" là nghi can cầm đầu vụ vận chuyển gỗ lậu kể trên.