Xét xử nguyên giám đốc Sở Địa chính Bình Dương Cao Minh Huệ

Cùng được triệu tập đến tòa với bị cáo Huệ còn có bị cáo Phan Văn Trung (55 tuổi, ngụ Bình Dương, nguyên trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT), H.Bến Cát (nay là TX.Bến Cát), Bình Dương và bị cáo Đỗ Văn Sâm (61 tuổi, ngụ Bình Dương, nguyên cán bộ Phòng NN-PTNT H.Bến Cát).

Bị cáo Trung và Sâm cùng bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với bị cáo Huệ.

Riêng ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc công ty chế biến cây công nông nghiệp xuất khẩu Bình Dương (Sobexco) đã chết do bị bệnh nên năm 2010, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Hải.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, quá trình hoạt động của công ty chế biến cây công nông nghiệp xuất khẩu Bình Dương (Sobexco) từ năm 1992 - 2001 được UBND tỉnh Bình Dương giao 706 ha đất tại xã An Tây (TX.Bến Cát).

Năm 1997, Sobexco thanh lý 650 ha vườn điều, vay vốn để trồng cây cao su nhưng không hiệu quả dẫn đến nợ kéo dài.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Dương, tháng 4.2000 và tháng 6.2002, Sobexco đã bán 658 ha cây cao su/706 ha đất được giao.

Sau đó, những người mua cây cao su đã được UBND H.Bến Cát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) không đúng với quy định của pháp luật về đất đai, dẫn đến nhà nước không thu hồi được tiền cho thuê đất.

Khi UBND tỉnh Bình Dương giải phóng mặt bằng để làm KCN An Tây thì những người mua vườn cây cao su lại được bồi thường về đất, gây hậu quả thiệt hại cho tài sản nhà nước 131 tỉ đồng.

Tại phiên tòa ngày 8.5, HĐXX đã triệu tập nhiều cán bộ của UBND tỉnh Bình Dương và H.Bến Cát (cũ) để làm rõ những vấn đề liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày từ 8 - 10.5.2019.