Xét xử nguyên Phó chánh án TAND Q.4 Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở

Vì sao thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng bị bắt? Theo cáo trạng, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1) giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo, khoảng 14 giờ ngày 19.9.2019, khi bà Thảo không có nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm đã xông vào căn nhà này, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28.9.2019. Sau khi chiếm giữ căn nhà, Tùng giao cho công ty bảo vệ trông coi, không cho người nhà của bà Thảo vào nhà. Trong thời gian này, Tùng cho người đến tháo dỡ một số vật dụng khác trong căn nhà. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, chứng cứ là dữ liệu camera thu tại hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi lại đầy đủ những hành vi của các bị can, đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm đã phạm vào tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”. Đối với bị can Nguyễn Thị Hương Tâm, do đi khỏi nơi cư trú và không rõ đi đâu, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.