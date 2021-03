Xét xử sai phạm hoán đổi nhà đất tại TP.HCM: Tòa đề nghị làm rõ 8 vấn đề do phát sinh tài liệu mới

Chiều 26.3, TAND TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương), Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) và 8 bị cáo khác.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ án Dương Thị Bạch Diệp? 10 bị cáo bị Viện KSND tối cao truy tố do có sai phạm trong hoán đổi tài sản tư nhân 57 Cao Thắng (của bị cáo Diệp) và tài sản nhà nước 185 Hai Bà Trưng. Quá trình hoán đổi, bị cáo Diệp đem tài sản 57 Cao Thắng thế chấp tại Ngân hàng NN-PTNT VN (Agribank) TP.HCM, đến nay chưa giải chấp, dẫn đến hậu quả nhà nước mất quyền sở hữu với tài sản 185 Hai Bà Trưng và không thể xác lập quyền sở hữu đối với tài sản 57 Cao Thắng.

Theo quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, HĐXX yêu cầu Viện KSND tối cao làm rõ 8 vấn đề do phát sinh một số tình tiết, tài liệu mới tại tòa, nhằm đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, cũng như không bỏ lọt tội phạm.

Có hay không thế chấp tài sản 185 Hai Bà Trưng cho Agribank ?

Vấn đề thứ nhất, theo HĐXX, trong quá trình xét xử, tòa nhận được tài liệu thể hiện ngày 18.9.2014, giữa Agribank TP.HCM - Công ty TNHH TMDV Phan Thành (Công ty Phan Thành) - Công ty Diệp Bạch Dương ký thỏa thuận về việc cho thuê nhà, trong đó Công ty Diệp Bạch Dương sẽ cho Công ty Phan Thành thuê khu nhà 179 bis - 181 - 183 - 185 Hai Bà Trưng, là khối tài sản của bà Diệp đang được thế chấp cho Agribank TP.HCM.

Tuy nhiên, theo tài liệu vụ án, ngày 8.2.2013, bị cáo Diệp đã lấy sổ hồng 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam; tại tòa đại diện Agribank khẳng định, đến năm 2017 mới biết Công ty Diệp Bạch Dương được cấp sổ hồng 185 Hai Bà Trưng cũng như việc công ty thế chấp tài sản này cho Ngân hàng Phương Nam. “Các mâu thuẫn trên cần được làm rõ”, quyết định của tòa án yêu cầu.

Thứ hai, liên quan hồ sơ công chứng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng với Agribank TP.HCM, HĐXX nêu tại tòa, tài liệu Phòng Công chứng (PCC) số 1 (TP.HCM) cung cấp cho thấy trên hệ thống tra cứu dữ liệu công chứng thể hiện hồ sơ công chứng ngày 16.1.2009, trong khi hợp đồng thế chấp lại ký ngày 31.12.2008. Tại phiên tòa, bị cáo Diệp khai ngày 31.12.2008 bị cáo đi Quy Nhơn. Chiều tối 31.12.2008, bị cáo mới lên trụ sở Agribank TP.HCM ký nhiều hợp đồng, không đến PCC số 1. Và trên giấy biên nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 31.12.2008 thể hiện nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm lúc 10 giờ 35 phút và trả hồ sơ vào lúc 15 giờ. Vì vậy, cũng cần phải làm rõ.

Vấn đề thứ ba, tòa yêu cầu cần làm rõ sự khác nhau về thời gian trong tờ trình cập nhật quyền sở hữu nhà 57 Cao Thắng do Sở TN-MT thực hiện…

Đề nghị tiếp tục giám định chữ ký bị cáo diệp

Vấn đề thứ tư, đối với chủ quyền 57 Cao Thắng cấp ngày 21.1.2011 cho Công ty Diệp Bạch Dương, HĐXX đề nghị xác minh làm rõ, đặc biệt là quá trình giao nhận, thu giữ, xuất/nhập bản chính giấy chứng nhận (GCN) trên của Agribank TP.HCM từ Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP.HCM. Bởi theo tài liệu điều tra và trình bày của Agribank, GCN này được VPĐKĐĐ cấp lại và giao cho Agribank TP.HCM giữ do tài sản đang thế chấp tại Agribank TP.HCM. Nhưng tại tòa, bị cáo Diệp khai GCN này do Công ty Diệp Bạch Dương nhận từ VPĐKĐĐ do tài sản không thế chấp. Để chứng minh việc này, người bào chữa của bị cáo Diệp trình bản sao GCN trên được công chứng, chứng thực đúng bản chính ngày 25.1.2011 tại UBND P.Bến Nghé.

Thứ năm, HĐXX đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu chữ ký của bị cáo Diệp, người có quyền lợi liên quan Nguyễn Thị Châu Hà tại các tài liệu mà Công ty Diệp Bạch Dương đã nộp, lưu tại Agribank TP.HCM có phải là chữ ký của bị cáo Diệp, của bà Châu Hà hay không. Từ đó, làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Thị Châu Hà, là thành viên hội đồng thành viên Công ty Diệp Bạch Dương.

Thứ sáu, tại phiên tòa, Agribank luôn khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đã được Công ty Diệp Bạch Dương thế chấp cho Agribank TP.HCM để bảo đảm cho khoản nợ 8.700 lượng vàng SJC và các nghĩa vụ tín dụng khác. Hiện Agribank TP.HCM đang giữ GCN quyền sở hữu tài sản 57 Cao Thắng. Ngược lại, bị cáo Diệp đưa ra nhiều chứng cứ cho rằng nhà 57 Cao Thắng không dùng để đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào. Bị cáo khẳng định các tài liệu đều là giả mạo. Do đó HĐXX yêu cầu vấn đề này cần được làm rõ để có căn cứ đánh giá một cách toàn diện, khách quan về quan hệ pháp luật này.

Thứ bảy, đề nghị điều tra làm rõ trong quá trình hoán đổi tài sản, bị cáo Diệp có thông báo cho các bị cáo khác trong vụ án biết tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp hoặc đang có tranh chấp thế chấp với Agribank TP.HCM hay không. Có căn cứ xác định các bị cáo khác trong vụ án biết tài sản này đang thế chấp hoặc đang tranh chấp với ngân hàng hay không.

Vấn đề thứ tám, HĐXX đề nghị trong quá trình điều tra bổ sung, nếu có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người, mà đã tiến hành các biện pháp điều tra khác nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn thì phải tiến hành đối chất theo quy định pháp luật.