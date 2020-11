Xét xử vụ án bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị bỏ chết trong rừng tràm

Sáng 19.11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và lời khai của bị cáo tại tòa, do hai gia đình thân thiết với nhau nên khoảng 15 giờ ngày 7.6.2020, bé Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi) đến nhà Hoàng (ngụ cùng xóm) chơi.

Tại đây, Hoàng nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé để tống tiền nên đã dùng xe máy chở bé Đô đến căn nhà hoang ở khu rừng tràm, thuộc địa phận xã Lăng Thành, H.Yên Thành, cách nhà Hoàng hơn 10 km. Hoàng cũng mang theo 1 bao tải, băng dính, xúc xích, kẹo, găng tay, 1 con dao.

Khi đến nơi, Hoàng rủ bé Đô chơi trò bịt mắt đoán thức ăn, sau đó dùng băng dính, găng tay, áo khoác chống nắng bịt kín mặt bé Đô và dùng áo trói 2 tay, 2 chân của bé.

Hoàng đưa bé Đô đi vào phía trong khu rừng tràm, gần bờ khe, cách căn nhà bỏ hoang khoảng 150 mét, dùng băng dính cột hai tay bé Đô vào thân cây gần đó rồi bỏ bé Đô lại và trở về nhà. Khoảng 14 giờ ngày 8.6, Hoàng quay trở lại khu rừng tràm thì phát hiện bé Đô đã chết.

Ngày 9.6, sau khi gia đình cháu bé trình báo công an và tổ chức tìm kiếm bé nhưng không có kết quả. Tiếp đó, từ thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, Công an H.Quỳnh Lưu triệu tập Hoàng lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã bắt giữ bé Đô và dẫn lực lượng chức năng đến khu rừng tràm, nơi bé Đô bị tử vong.