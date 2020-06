Điều tra vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng

Ngày 10.6, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ bé trai Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong trong rừng

Cơ quan công an đã tạm giữ nghi can Đ.N.H (17 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ cùng xóm với bé Đô) để điều tra về cái chết của nạn nhân.

Hiện trường nơi bé Đô tử vong là khu rừng trồng keo của Tổng đội Thanh niên xung phong 6, thuộc xã Lăng Thành (H.Yên Thành, Nghệ An), cách đường dẫn vào tổng đội khoảng hơn 100 m, gần một ngôi nhà bỏ hoang.

Bé Đô tử vong trong tình trạng 2 tay bị trói bằng dây vải áo khoác, miệng bị bịt kín bằng vải áo và dán băng keo bên ngoài, trên người không có thương tích.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết theo lời khai ban đầu của H., do thường chơi game trên mạng nên H. bắt chước, bắt cóc bé Đô mang lên rừng giấu, sau đó vào vai thám tử tìm kiếm, giải cứu bé để lập công. Tuy nhiên, sau khi gia đình phát hiện bé mất tích vào chiều 7.6, chính quyền huy động lực lượng tìm kiếm nên H. hoảng sợ, không dám đưa bé về mà bỏ bé ở khu vực trên. Xác định H. là người liên quan, Công an H.Quỳnh Lưu đã triệu tập nghi can này. Đến chiều 9.6, H. khai nhận đã chở bé Đô đến khu vực trên và bỏ nạn nhân ở lại. Khi công an yêu cầu H. dẫn đến hiện trường để tìm kiếm bé Đô thì nạn nhân đã tử vong.