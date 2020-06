Vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng: Nghi can có ý đồ từ trước

Đến trưa hôm nay, 10.6, các cơ quan nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ tử vong tại ngôi nhà hoang trong rừng. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể bé Hồ Trần Văn Đô (ngụ tại xóm 9, xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Nạn nhân bị trói tay, nhét vải, dán băng keo vào miệng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, hiện trường nơi bé Đô tử vong là khu rừng trồng keo của Tổng đội thanh niên xung phong 6, thuộc địa bàn xã Lăng Thành (H.Yên Thành, Nghệ An). Từ nhà bé Đô đến khu vực này khoảng 8 km, theo con đường độc đạo dẫn vào khu rừng keo của Tổng đội 6.

Địa điểm bé Đô được phát hiện tử vong nằm bên bờ khe, xung quanh cây bụi và rừng keo khá rập rạp, nằm cách con đường dẫn vào Tổng đội 6 khoảng hơn 100 m. Gần đó, có một ngôi nhà xây của đội viên Tổng đội 6 đang bỏ hoang do đã bàn giao đất rừng cho một doanh nghiệp trồng nguyên liệu bò sữa. Cách hiện trường vụ việc khoảng 400 m, rải rác có một số nhà dân là đội viên Tổng đội 6 vẫn đang có người ở.

Hiện trường nơi bé Đô được phát hiện đã tử vong ẢNH K.HOAN

Một nguồn tin cho biết, sau khi xác định nghi can Đ.N.H (17 tuổi, đang học lớp 11, ngụ cùng xóm với nạn nhân) là người liên quan đến sự mất tích bí ẩn của bé Đô, công an đã triệu tập và đấu tranh với người này. Chiều 9.6, nghi can H. khai nhận đã chở bé Đô đến khu vực trên và bỏ bé lại. Khi công an yêu cầu H. dẫn đường đến khu vực H. bỏ bé Đô lại thì nạn nhân đã tử vong.

Căn nhà bỏ hoang gần nơi bé Đô tử vong ẢNH K.HOAN

Một cán bộ công an tiếp cận hiện trường cho biết, bé Đô tử vong bên bờ khe, trong tình trạng hai tay bị trói bằng dây vải áo khoác, miệng bị bịt kín bằng vải áo và quấn băng keo bên ngoài.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ tình tiết bé Đô tử vong trong rừng hay được đưa đến khu vực này sau khi bé đã tử vong.

Nghi can đã tính toán từ trước?

Người thân của bé Đô cho biết, bố của bé chơi rất thân với bố nghi phạm H. Hai nhà chỉ cách nhau khoảng 300 m. Do được H. hay chở đi câu cá và cho quà, nên bé Đô rất quý H.

Gần đây, H. thường xuyên đến nhà chở bé đi chơi và mua bánh, xúc xích cho bé Đô. “Chúng tôi nghĩ, hai gia đình thân nhau, nó quý cháu nên mới đối xử như thế, ai ngờ, nó đã có ý đồ hãm hại cháu tôi từ trước”, bà Phạm Thị Tân, bà ngoại nạn nhân, buồn bã nói.

Con đường nhỏ dẫn vào Tổng đội 6, nơi bé Đô bị bỏ lại và tử vong ẢNH K.HOAN

Người thân bé Đô cũng cho biết thêm, sau khi bé bị phát hiện mất tích vào chiều tối 7.6, gia đình đã nghi ngờ H. là thủ phạm và trình báo với công an. Tuy nhiên, khi nghi phạm H. khai nhận sự việc thì đã quá muộn.

Ông Hồ Văn Tụ (bố bé Đô) cho biết, hai gia đình thân nhau nên ông không thể nghĩ H. lại hãm hại con mình. Bé Đô rất ngoan và lanh lợi. Mới đây, ông dạy cho bé thuộc lòng số điện thoại của mình và của vợ, để đề phòng khi con bị lạc thì nhờ người lớn gọi điện về cho bố mẹ. Ai ngờ, bé đã không có được cơ hội để thoát nạn khi bị chính người thân quen hãm hại bé.

Ông Hồ Văn Tụ không ngờ sự quan tâm chăm sóc bé Đô của H. là có ý đồ làm hại cháu từ trước ẢNH K.HOAN

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm H. để điều tra. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm này, do nghi phạm thường chơi game trên mạng, nên đã bắt chước chở bé Đô lên rừng giấu, sau đó vào vai thám tử tìm kiếm bé để lập công.

Tuy nhiên, sau khi gia đình phát hiện bé bị mất tích, chính quyền huy động lực lượng tìm kiếm, nghi phạm này hoảng sợ, không dám đưa bé về mà bỏ bé ở đó cho đến chết. Theo vị lãnh đạo này, đó cũng chỉ mới là lời khai ban đầu, cơ quan điều tra còn phải tiếp tục đấu tranh và củng cố các chứng cứ khác để chứng minh cho lời khai này.

Người thân bé Đô đau đớn khi nhận tin bé đã tử vong sau 3 ngày mất tích ẢNH K.HOAN

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 7.6, bé Đô ở nhà với bố là ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi) đang bị ốm, đau khớp chân. Bé Đô xin phép bố đến nhà H. chơi và được bố đồng ý.

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy con về, ông Tụ đến hỏi thăm thì được H. trả lời, bé Đô đã đi về nhà từ lâu. Ông Tụ đi tìm con khắp xóm nhưng không thấy, liền nhờ người thân, hàng xóm đi tìm và trình báo với công an.

Sau 3 ngày tìm kiếm, chiều tối 9.6, bé Đô được phát hiện đã tử vong trong khu rừng keo của Tổng đội 6.