Đứt ruột 2 ngày tìm kiếm, thấy con trai 5 tuổi bị trói chết trong nhà hoang

Hành trình tìm kiếm suốt 2 ngày qua được cư dân mạng tiếp sức lan tỏa thông tin với hy vọng tìm được cháu đã kết thúc trong đau đớn: bé tử vong trong tình trạng bị trói.

Suốt 2 ngày, cư dân mạng lan truyền, chia sẻ thông tin tìm kiếm cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi) mất tích bí ẩn sau khi đến nhà hàng xóm chơi. Ai cũng cầu mong điều tốt lành đến với cậu bé.

Tìm kiếm 2 ngày trời vô vọng

Trưa 9.6, PV Thanh Niên đến nhà anh Hồ Văn Tụ (ở xóm 9, xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi nhiều người hàng xóm đang có mặt tại đây để chia sẻ, động viên vợ chồng anh. Anh Tụ buồn bã kể, chiều 7.6, vợ anh đến bệnh viện chăm sóc người thân, anh bị đau khớp chân phải nằm ở nhà. Khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu Đô xin phép anh đến nhà hàng xóm, cách nhà khoảng 300 m, để chơi. Cháu Đô vẫn thường một mình đến đó chơi, được gia đình này quý mến, nên anh Tụ đồng ý.

Anh Hồ Văn Tụ, cha bé như đứt từng khúc ruột Ảnh: K.Hoan

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy con trai trở về, anh Tụ đến nhà hàng xóm hỏi thăm thì được cho biết là cháu Đô đã đi về nhà từ lâu. Anh Tụ đi tìm con khắp xóm nhưng không thấy, liền loan tin nhờ người thân, hàng xóm đi tìm nhưng cũng không có kết quả. Tối hôm đó, anh trình báo chính quyền và công an xã nhờ phối hợp tìm kiếm con.

Thông tin cháu Đô bị mất tích bí ẩn cũng được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội để tìm kiếm cháu. Thế nhưng, tất cả đều biệt vô âm tính.

Vợ chồng anh Tụ có 3 người con, hai con gái đầu đã trưởng thành. 44 tuổi, anh mới có đứa con trai “nối dõi” là cháu Đô. Bà Phạm Thị Tân, mẹ vợ anh Tụ, cho biết sau khi sinh được cháu Đô, vợ chồng anh rất hạnh phúc.

“Cháu rất ngoan, lễ phép, khuôn mặt khôi ngô. Cách đây mấy ngày, bố cháu đã dạy thuộc số điện thoại của bố và dặn nếu bị đi lạc thì con nhờ người gọi điện để bố đến đón”, bà Tân kể.

Bà Tân cũng cho biết thêm, tròn 2 ngày qua, người thân, hàng xóm và công an huyện đã vào cuộc tìm kiếm cháu Đô ở nhiều hướng, kể cả các ao hồ trong xóm, nhưng không có kết quả.

Nghi án giết người

Trời sập tối qua thì tin buồn ập đến khi ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cháu Đô tử vong ở một căn nhà bỏ hoang cách nhà cháu bé khoảng 8 km, trong tình trạng tay bị trói. Sau khi phát hiện thi thể cháu bé, Công an H.Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Liên lạc với lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để hỏi về thông tin ban đầu thì được biết vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ sẽ cung cấp cho báo chí sau.

Ông Nguyễn Văn Quang cho biết những ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự xã phối hợp với người thân, hàng xóm liên tục tìm kiếm cháu ở nhiều hướng nhưng không thấy.

Hiện, cơ quan chức năng cũng chưa kết luận nguyên nhân cháu bé mất tích do bị bắt cóc hay đi lạc, nguyên nhân tử vong ban đầu là gì. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, trước khi mất tích, cháu bé đi chơi với một nam sinh lớp 11 là hàng xóm.

Tường trình với công an, nam sinh cũng xác nhận điều này, nhưng cho biết sau đó cháu bé đã tự đi về nhà và không biết cháu tiếp tục đi đâu. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tích cực làm rõ vụ việc quá tang thương và cũng vô cùng bí ẩn này.