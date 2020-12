Xét xử vụ án Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người: Tuyên mức án cao nhất 13 năm tù

Theo đó, HĐXX nhận định kẻ chỉ đạo các đồng phạm là Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, ngụ Tây Ninh, là bạn thân của Tuấn "khỉ") và tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù về 2 tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ”.

5 bị cáo: Lê Văn Tâm (29 tuổi), Phạm Tấn Cường (47 tuổi), Đặng Anh Tuấn (31 tuổi), Lê Quốc Minh (27 tuổi) và Trần Anh Thi (26 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi) cùng lãnh 7 năm tù về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo: Nguyễn Phước Linh (33 tuổi), Nguyên Dũng Sĩ (20 tuổi), Nguyễn Minh Di (18 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi), Nguyễn Chánh Pháp (25 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi), Trần Đình Phước Thịnh (25 tuổi, ngụ Hậu Giang) cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Vui (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa) lãnh 1 năm tù về cùng tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo: Võ Hồng Tâm (31 tuổi, ngụ Q.5), Nguyễn Duy Thanh (20 tuổi), Lý Văn Mè (31 tuổi) mức án 3 năm tù, Nguyễn Kim Ngân (31 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi) lãnh 2 năm tù về cùng tội “che giấu tội phạm”.

Bị cáo Đặng Trung Ngọc (20 tuổi, ngụ H.Củ Chi) lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm” và Trần Quốc Đạt (21 tuổi, ngụ H.Củ Chi) lãnh 5 năm tù về 2 tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng ”.

HĐXX nhận định tại tòa các bị cáo khai nhận phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan CSĐT thu thập, cung cấp. HĐXX có đủ cơ sở để xác định do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc ăn thua bằng tiền, Tuấn "khỉ" đã dùng súng AK bắn làm chết 5 người, bị thương 2 người, cướp hơn 802 triệu đồng rồi bỏ trốn và bị công an truy nã. Sau khi gây án, Tuấn đã đưa số tiền cướp được tại sới bạc cho Phạm Thanh Tâm cất giữ, nhờ đưa lại cho vợ Tuấn. Tâm cùng các đồng phạm cất giấu số tiền trên. Đến rạng sáng 14.2.2020, trong khi trốn truy nã tại H.Hóc Môn (TP.HCM), Tuấn đã nổ súng chống trả nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Quốc Tuấn.

HĐXX nhận định hành vi che giấu, không tố giác tội phạm của các bị cáo đã làm cản trở, gây không ít khó khăn cho CQĐT trong quá trình truy bắt Tuấn “khỉ”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên do Tuấn "khỉ" đã chết được đình chỉ điều tra, nên yêu cầu bồi thường của bị hại có thể khởi kiện bằng vụ kiện khác nếu có căn cứ.