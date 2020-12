Vụ án Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người: Vì sao các bị cáo che giấu?

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 29.1.2020, Lê Quốc Tuấn sạch tiền tại sới bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (H.Củ Chi) nên nảy sinh mâu thuẫn với những người khác. Tuấn về nhà lấy một khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn, quay lại sới bạc xả súng làm 4 người chết, 2 người bị thương. Gây án xong, Tuấn cướp hơn 802 triệu đồng, 1 chiếc xe máy tại sới bạc rồi rời khỏi. Số tiền cướp được, Tuấn ghé nhà đưa cho Phạm Thanh Tâm giữ. Trên đường bỏ trốn, Tuấn tiếp tục dùng súng AK bắn chết 1 người và bị thương 1 người khác.

Đến tối 13.2, công an xác định Tuấn trốn trong một căn nhà thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn (TP.HCM) nên tổ chức vây bắt. Do Tuấn chống trả nên bị lực lượng công an tiêu diệt tối cùng ngày.