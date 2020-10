Đề nghị truy tố 4 bị can liên quan vụ án Tuấn 'khỉ'

Ngày 18.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 4 bị can về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Cụ thể, 2 bị can bị đề nghị truy tố tội “ tổ chức đánh bạc ” gồm: Trương Hoài Phong (31 tuổi), Trần Văn Lắng (38 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM). Còn Lê Thanh Dũng (37 tuổi) và Trần Văn Lâm (45 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi) bị đề nghị truy tố về tội “đánh bạc”. Đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án Tuấn “khỉ” (Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi) bắn chết người tại sới bạc vào dịp Tết Nguyên đán 2020.

Do thua hết tiền và mâu thuẫn tại sới bạc, Tuấn “khỉ” dùng súng AK bắn vào những người đang đánh bạc khiến 5 người tử vong và bắn nhiều người khác bị thương. Sau đó, cơ quan công an cùng lực lượng chức năng vào cuộc vây ráp, truy bắt và tiêu diệt Tuấn “khỉ” tại ấp Bốn Phú, xã Trung An (H.Củ Chi) do chống trả lực lượng chức năng. Liên quan vụ án này, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 18 bị can về hành vi “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm”.