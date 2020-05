Tuấn ‘khỉ’ bắn chết nhiều người và 15 ngày lẩn trốn

Đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Tuấn “khỉ” Ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Phạm Thanh Tâm và 16 bị can khác liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó, Phạm Thanh Tâm bị đề nghị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 4 bị can: Võ Hồng Tâm, Nguyễn Duy Thanh, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị đề nghị truy tố về tội “che giấu tội phạm”. Bị can Đặng Trung Ngọc bị đề nghị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” Riêng đối với Tuấn “khỉ”, do bị can đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng vây bắt nên ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.