Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Sửa điểm vì nghĩ đã có lãnh đạo 'chống lưng'

Bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Hòa Bình, khai thực hiện việc mở niêm phong, sửa nâng điểm cho 145 bài thi là do Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS - THPT H.Lạc Thủy (Hòa Bình) khẳng định đã có lãnh đạo “chống lưng”.

Sáng 13.5, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn khai thời điểm bắt đầu chấm thi, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn đã nhiều lần dụ dỗ để mình yên tâm với việc nâng điểm cho thí sinh. "Anh Tuấn đưa cho tôi cả danh sách, nói: “Đây xem đi, có cả phòng PA83 (Phòng An ninh chính trị nội bộ - PV) tỉnh, lo gì”. Ý nói là có chống lưng. Tôi nhìn sang thì thấy có chữ Chất (bị cáo Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng PA83 Công an tỉnh Hòa Bình - PV) nên sau đó mới làm theo”, bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn khai.

Bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn cũng khẳng định, trong một lần bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn rủ rê, thuyết phục, 2 người đã cãi nhau ngay tại phòng làm việc. Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn khi đó đã nói: "Bây giờ vào đây rồi không làm không được" và khẳng định đã có lãnh đạo “chống lưng” nên cứ yên tâm.

Bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn còn khai, ngoài lý do bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn khẳng định có người chống lưng, thì việc mình tham gia cùng Đỗ Mạnh Tuấn trực tiếp sửa, nâng điểm các bài thi trắc nghiệm cho các thí sinh là do 2 người thân thiết từ trước đó. Chính bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn là người đã giới thiệu bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn về làm chuyên viên tại Phòng Khảo thí thay cho mình khi được điều về làm Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS - THPT H.Lạc Thủy. Theo cáo trạng, vào các ngày 30.6 - 3.7 (thời gian chấm thi trắc nghiệm), chính bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn là 2 người đã dùng chìa khóa do bị cáo Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Hòa Bình, đưa để mở khóa vào phòng chấm thi trắc nghiệm , trực tiếp sửa, nâng điểm 145 bài thi của 58 thí sinh theo danh sách do ông Vinh cung cấp từ trước.