Xét xử vụ ngoại tình với anh rể, bỏ xyanua vào trà sữa định giết chị khiến 1 người chết oan

Thông tin từ TAND tỉnh Thái Bình cho biết, phiên tòa sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng nay, 19.6. Bị cáo Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, ngụ thôn 4, xã Vũ Quý, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị truy tố vì tội giết người.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 3.12.2019, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) nhận được tin báo về cái chết bất thường của chị N.T.H tại Bệnh viện (BV) Phổi tỉnh Thái Bình, nơi nạn nhân làm việc.

Đến ngày 25.12.2019, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ thôn 4, xã Vũ Quý, H.Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người. Công an TP.Thái Bình sau đó chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Sáng 31.12.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện chất độc xyanua trong phủ tạng nạn nhân N.T.H, nữ cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình đột tử tại bệnh viện vào ngày 3.12.2019.

Theo điều tra ban đầu và lời khai của Lại Thị Kiều Trang, chị N.T.H tử vong do uống phải cốc trà sữa có chứa chất độc xyanua do Trang pha chế.

Trang là em họ chị Đ.T.H.Y (30 tuổi, đồng nghiệp với nạn nhân N.T.H) và có quan hệ tình cảm với anh P.V.Q (chồng chị Y.) từ tháng 1.2019. Đến tháng 10.2019, anh Q. muốn dừng mối quan hệ nên Trang buồn chán và tìm mua xyanua trên mạng internet để tự tử. Tuy nhiên, do ghen với chị Y. nên Trang nảy sinh ý định đầu độc giết chị Y.

Biết chị Y. hay uống trà sữa, ngày 2.12.2019, Trang mua trà sữa về nhà và bơm xyanua vào. Sau đó, Trang giả là người nhà bệnh nhân mang đến BV gửi người chuyển cho chị Y. để “cảm ơn”. Khoảng 10 giờ ngày 3.12.2019, chị N.T.H đã uống phải trà sữa do Trang gửi đến cho chị Y. và tử vong ngay sau đó.

Đáng chú ý, theo lời kể của các nhân viên BV Phổi tỉnh Thái Bình, Trang đã gửi 6 cốc trà sữa đến cho chị Y., trong đó một số cốc có chất độc xyanua. Trước khi nạn nhân N.T.H uống phải cốc trà sữa có độc và tử vong, hai mẹ con điều dưỡng P.T.L cũng uống 2 cốc nhưng may mắn không việc gì. Một cán bộ của BV Phổi tỉnh Thái Bình cũng thoát chết khi chưa kịp uống số trà sữa nêu trên.