Xét xử vụ 'rút ruột' 400 tỉ đồng của khách hàng ở OceanBank Hải Phòng

Cáo trạng của VKS xác định, đầu tháng 9.2017, hàng chục khách hàng của OceanBank, Chi nhánh Hải Phòng, mang sổ tiết kiệm đến rút tiền thì được nhân viên giao dịch cho biết số tiền của họ không có trên hệ thống. Cùng thời điểm, 3 lãnh đạo và cán bộ của chi nhánh là Chi, Hoàng và Huệ đột ngột biến mất.

Sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Cuối tháng 9.2017, công an đã bắt giữ Chi, Hoàng và Huệ khi 3 bị can này đang lẩn trốn tại TP.HCM.