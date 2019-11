Truy tố 4 bị can rút hơn 400 tỉ đồng ở OceanBank Hải Phòng

Ngày 18.11, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank), chi nhánh Hải Phòng về tộ i tham ô tài sản , gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên giám đốc chi nhánh; Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9.2017, hàng chục khách hàng của OceanBank chi nhánh Hải Phòng mang sổ tiết kiệm đến rút tiền thì được nhân viên giao dịch cho biết số tiền của họ không có trên hệ thống. Cũng thời điểm này, 3 lãnh đạo và cán bộ của chi nhánh là Chi, Hoàng và Huệ đột ngột biến mất.

Bị can Trần Thị Kim Chi khi còn đương chức Ảnh Đình Trường

Các cơ quan tố tụng xác định, từ 2012 - 8.2017, Chi, Hoàng, Huệ và Nha đã lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành sổ tiết kiệm... để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng; phát hành 109 sổ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, qua đó chiếm đoạt của OceanBank chi nhánh Hải Phòng gần 414 tỉ đồng; đồng thời gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9,3 tỉ đồng (là tiền lãi của 107 sổ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Cáo trạng xác định, bị can Chi đã chỉ đạo Hoàng, Huệ, Nha tạo 109 phôi sổ tiết kiệm khống, tất toán khống, lập khống các hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm... để chiếm đoạt khoản tiền gửi gần 414 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.

Cụ thể, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 sổ tiết kiệm, ký tư cách “trưởng đơn vị kinh doanh ” trên 66 sổ tiết kiệm và ký duyệt 2 hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm của của khách hàng. Thực hiện chỉ đạo của Chi, Hoàng, Huệ đã giả mạo chữ ký của nhiều cá nhân để tạo phôi sổ tiết kiệm, các hồ sơ thủ tục kèm theo, hợp thức hóa các hồ sơ khống của khách hàng...

Bị can Nha được xác định là đồng phạm với Chi khi rút tiền tại quỹ tiền mặt của chi nhánh để Chi sử dụng cá nhân; cùng các đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng. Cơ quan tố tụng xác định bị can Chi phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng; các bị can còn lại chịu trách nhiệm liên đới.