Xin gặp vợ nhưng không được, đâm thượng úy công an trọng thương

Chiều 31.12, đại tá Trần Văn Luận, Trưởng Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, Công an P.1 truy bắt các nghi can tham gia đánh đề, thầu đề . Trong đó, Công an P.1 mời làm bà Trần Thị Riêng (45 tuổi, ngụ KP.5, P.1) làm việc về hành vi thầu đề.

Trong lúc công an đang làm việc với bà Riêng tại trụ sở Công an P.1 thì Phan Quốc Thắng, chồng Riêng (47 tuổi, ngụ khu phố 5, P.1, TP.Tây Ninh) đến Công an phường yêu cầu cho gặp vợ.

Tuy nhiên, lực lượng Công an P.1 ngăn lại và động viên Thắng về nhà chờ thông báo kết quả từ cơ quan chức năng. Bất ngờ Thắng rút dao chuẩn bị sẵn trong người tấn công liên tục nhiều nhát vào người thượng úy Trần Thái Trọng (29 tuổi), Công an P.1. Nhờ phản xạ kịp thời, thượng úy Trọng chỉ bị thương tích ở ngực và bắp tay trái.

Ngay sau vụ việc, Thắng bị công an khống chế, tạm giữ để điều tra.