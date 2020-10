Xót xa thai phụ gặp nạn trong ngày băng nước lũ đi sinh: Tìm thấy thi thể

Thông tin từ lực lượng cứu hộ tại hiện trường, đến 13 giờ 15 phút ngày 12.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hoàng Thị Phượng, thai phụ bị lật thuyền thương tâm khi đang trên đường đi sinh, xảy ra tại thôn Phường Hóp, xã Phong An (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Tìm thấy thi thể sản phụ bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi sinh

Thi thể của chị Phượng đã được đưa về cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tại hiện trường tìm kiếm chị Phượng Ảnh Đ.V.L

Như Thanh Niên đã đưa tin , vào sáng cùng ngày, chị Phượng (35 tuổi) chuyển dạ nên được chồng gọi ghe đưa đi bệnh viện để sinh con.

Khi đến khu vực ngập lũ Km 23 cầu vượt đường sắt, thuộc thôn Phường Hóp, xã Phong An, do nước chảy xiết, chồng chị là anh Nguyễn Đức Tài phải nhảy xuống để nhẹ ghe. Lúc này trên ghe chỉ có người chèo thuyền và chị Phượng, Ghe đi tiếp thì bất ngờ bị lật. Người chèo thuyền may mắn bơi vào được. Chị Phượng đã có hai con nhỏ, đang chuyển dạ để sinh con thứ 3.

