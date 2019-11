Xử cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người: Lãnh đạo CSGT Công an Đồng Nai vắng mặt

Điều tra viên không đến tòa đối chất Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Minh Khiêm (nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế Cục Thuế Bình Định) bị truy tố về tội nhận hối lộ do TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức tại Bình Định ngày 26.11, 12 cán bộ công an tham gia thụ lý, giải quyết vụ án không đến đối chất tại tòa theo giấy mời của hội đồng xét xử. Giải thích về việc này, thẩm phán Phạm Việt Cường (TAND cấp cao tại Đà Nẵng), chủ tọa phiên tòa, cho biết tại phiên tòa phúc thẩm trước đó ngày 19.9, các điều tra viên vắng mặt tại phiên tòa với lý do là chưa có quy định họ phải đến tòa như thế nào, ngồi ở đâu, vị trí nào, trang phục ra làm sao… “Đến phiên tòa ngày hôm nay (ngày 26.11- PV), HĐXX thống nhất không triệu tập nữa. HĐXX sẽ căn cứ vào tài liệu, hồ sơ của vụ án để đưa ra quyết định", thẩm phán Cường cho biết. Hoàng Trọng