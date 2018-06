Xử lý 310 người gây rối tại TP.HCM

Ngày 17.6, Công an TP.HCM phát hiện Trần Quốc Tuân (23 tuổi, quê Hà Nội) mặc áo khoác có in hình huy hiệu CAND, có dòng chữ CA TP.HCM, thắt lưng CAND, chụp hình, quay phim đám đông, cảnh sát ở khu vực trung tâm TP, nên đưa về trụ sở công an làm việc. Kiểm tra trong người của Tuân, công an thu giữ 1 còng số 8, 1 thẻ CAND giả. Công an đang làm rõ động cơ, mục đích của Tuân về việc giả công an và quay phim chụp hình đám đông tụ tập gây rối.



tin liên quan Phát hiện hơn 100 người có dấu hiệu tụ tập biểu tình, gây rối trật tự công cộng Cùng ngày, theo Công an TP, thời gian qua, lợi dụng việc tranh luận, góp ý dự thảo luật Đặc khu, thông qua luật An ninh mạng, các tổ chức phản động, đối tượng cực đoan chống đối trong và ngoài nước đã kích động, kêu gọi, tổ chức nhiều người tụ tập biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Đến nay, Công an TP xử lý 310 người có hành vi quá khích, kích động tụ tập, gây rối an ninh trật tự. Trong đó, tạm giữ hình sự 7 bị can; xử lý hành chính 175 người; nhắc nhở, cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm 38 người; tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý 89 người; đưa vào quản lý tại trung tâm tâm thần 1 người.

* Chiều 17.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can (cùng ngụ tại địa phương) liên quan vụ gây rối tại TT.Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) ngày 10.6.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi), Phạm Sang (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi), Ngô Văn Đạt (29 tuổi), Phan Thanh Nam (28 tuổi), Nguyễn Chương, Lê Văn Liêm (cùng 23 tuổi) và Ngô Đức Duyên (20 tuổi, tất cả cùng ngụ TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong, Bình Thuận).

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an H.Tuy Phong xác định những người này đã tham gia gây rối, chống lại người thi hành công vụ, tấn công lực lượng cảnh sát cơ động và đập phá ô tô của lực lượng công an trên QL1 (đoạn qua cầu Nam, TT.Phan Rí Cửa) trong ngày 10.6. Tất cả các quyết định khởi tố bị can nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.