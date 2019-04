Xử lý hình sự lái xe uống rượu, ma tuý gây tai nạn

Chốt chặn xử lý tại quán bia không phải là giải pháp?

Tại cuộc họp của Chính phủ sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quý 1 sáng nay, 24.4, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu do lái xe uống rượu, sử dụng ma tuý. Nhiều vụ tai nạn do lỗi người điều khiển phương tiện, như mới đây riêng Hà Nội trong một ngày xảy ra 2 vụ tai nạn do phụ nữ đi guốc cao gót điều khiển ô tô, khả năng xử lý kém, gặp tình huống không xử lý kịp thời.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, câu chuyện đặt ra là phải siết chặt từ khâu đào tạo lái xe và quản lý người lái, đây mới là mấu chốt vấn đề.

Về giải pháp, theo trung tướng Dũng, ngành công an sẽ tập trung vào tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, với các vụ tai nạn nghiêm trọng sớm đưa ra truy tố xét xử. Bộ Công an cũng vừa ban hành kế hoạch chuyên đề rượu bia, ma tuý, vi phạm tốc độ, dừng đỗ,... trong đó đặc biệt chú trọng vi phạm nồng độ cồn và ma tuý.

Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, trong quý 1.2019, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. Trong đó, xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 29 người, bị thương 29 người, gây bức xúc dư luận xã hội, như vụ tai nạn giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa tang tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bình Định. Trước nhiều ý kiến cho rằng muốn xử phạt triệt để tình trạng tài xế uống rượu bia chỉ cần đến trước cửa quán bia để ngăn chặn, ông Vũ Đỗ Anh Dũng cho rằng, “việc chặn người vi phạm ở đây không hay lắm, thậm chí là rất phản cảm". “Đề nghị mở một chiến dịch tuyên truyền giáo dục, vận động sâu rộng, vì người tham gia giao thông uống rượu bia rất nhiều ”, ông Dũng nói, và nhấn mạnh việc xử lý vi phạm chỉ là khâu sau cùng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị xem xét chế tài xử lý với các đối tượng vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, đặc biệt là các đối tượng sử dụng rượu bia, ma tuý, các đối tượng quá khích dừng đỗ xe xong bỏ đi, gây cản trở giao thông.

“Có trường hợp giải thích mất rất nhiều thời gian nhưng tài xế vẫn không chấp hành. Trong khi ở các nước, với các đối tượng cản trở giao thông có thể còng ngay số 8 tạm giữ, nhưng ở Việt Nam lại có thể gây ý kiến”, ông Dũng nói.

Trước kiến nghị này, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia, yêu cầu rà soát lại hành lang pháp lý để bổ sung. Song, theo Phó thủ tướng, với các quy định của pháp luật hiện nay, có thể xử lý ngay mà không có gì vướng mắc. Nếu cản trở giao thông có thể xử ngay theo tội hình sự, gây rối trật tự giao thông có thể tạm giữ hành chính.

Phải truy ngược đơn vị đào tạo, kiểm định

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nhắc lại các vụ tai nạn nghiêm trọng tại Long An, Hải Dương... khiến hàng chục người chết, bị thương, lái xe đều có kết quả dương tính với ma tuý, gây tâm lý rất bức xúc, hoang mang cho dư luận, và nhấn mạnh trong khi đó, việc kiểm tra, xử lý hiện nay chỉ phụ thuộc vào tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông. Vai trò chủ động phát hiện ra lái xe nghiện ma tuý, uống rượu của chủ xe còn rất hạn chế.

Ảnh Trần Duy Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu truy ngược, xử lý nghiêm các khâu từ đào tạo, sát hạch đến chủ xe

“Phải xử theo hướng hình sự với các lái xe uống rượu bia, sử dụng ma tuý gây tai nạn , sửa luật theo hướng phạt nặng kết hợp với lao động công ích, tịch thu phương tiện và tước bằng lái xe với các phương tiện sở hữu chính chủ. Nếu phương tiện thuộc trách nhiệm của các nhà xe thì cần tính toán, bổ sung hành lang pháp lý theo hướng xử phạt nhà xe không đủ điều kiện sức khoẻ điều khiển phương tiện. Không có gì lý chủ xe không biết lái xe nghiện ma tuý, trước khi xuất bến phải kiểm tra lái xe có bia rượu hay không”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng cho rằng có tình trạng không học cũng có bằng lái xe, trên mạng đầy rẫy địa chỉ cấp bằng lái xe giả. Vì thế, “một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra phải truy ngược lại trách nhiệm nhà xe, cơ sở đào tạo, đơn vị kiểm định... không để xảy ra rồi xử lý qua loa cho xong”.