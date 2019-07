Xử lý ông Vũ Anh Cường bị 'tố' sàm sỡ khách nữ trên máy bay ra sao?

Chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú tại khu đô thị Our City, nhưng khi công an đột kích đường dây đánh bạc, tại đây có hơn 300 người Trung Quốc.

Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP.HCM kiểm tra thông tin 2 cháu bé tử vong do bị điện giật tại công trình xây dựng.

Công an H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết cơ quan này đang lập hồ sơ xử lý một tài xế phê ma túy tông xe vào một xe đang gặp nạn bên đường.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ một đối tượng nghi ngáo đá, dùng súng hơi và dao khống chế bạn gái, sau đó bắn một chiến sĩ công an bị thương.

Chiều 29.7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt chức vụ thuộc Công an Bình Thuận.