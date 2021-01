Xử lý vi phạm giao thông trên tuyến QL1A qua camera

Sáng 22.1, tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận), Cục CSGT, Bộ Công an đã tổ chức khánh thành và bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT ) trên tuyến QL1A, đoạn qua tỉnh Bình Thuận cho công an tỉnh này.