Xử nghiêm hành vi gieo rắc nguy cơ dịch bệnh ra cộng đồng

Tình trạng tái chế khẩu trang , găng tay y tế đã qua sử dụng để tung ra thị trường nhằm trục lợi, mà lực lượng chức năng TP.HCM liên tục phát hiện những ngày qua, khiến bạn đọc bức xúc, yêu cầu phải xử thật nghiêm để triệt xóa nguy cơ gieo rắc dịch bệnh ra cộng đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM triệt phá 2 đường dây sản xuất, mua bán hàng triệu găng tay y tế (GTYT) giả với quy mô cực lớn. Theo thông tin ban đầu, những người làm giả số lượng GTYT này khai đã mua găng tay qua sử dụng về tái chế và đóng gói để tung ra thị trường. PC03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về hành vi làm giả GTYT.

“Quá khủng khiếp !”

Xem những hình ảnh được đăng tải trên Thanh Niên, nhiều bạn đọc (BĐ) đã thốt lên “Quá dã man!”, “Quá khủng khiếp!”... Theo BĐ, nếu số khẩu trang, GTYT được những cơ sở nêu trên “tung” ra thị trường trót lọt thì quả thật tai hại, bởi đây là thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành; người dân, ngành y tế đang rất cần nhu cầu về sử dụng khẩu trang, GTYT. Việc làm và bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng chẳng khác nào làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. BĐ Leon bức xúc: “Những loại khẩu trang, GTYT đã qua sử dụng, không đạt chất lượng này mà vào đến phòng mổ, bệnh viện... không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hành vi này chẳng khác nào cố tình lây nhiễm cho cộng đồng”. Đồng quan điểm, BĐ Thái kiến nghị: “Cần xử lý mạnh tay với loại tội phạm này, bởi họ làm giàu bất chấp, gieo rắc nhiều bệnh nguy hiểm cho người mua sử dụng”.

“Cần khép những người này tội cố ý lây truyền bệnh. Cần nghiêm trị để kẻ khác đang manh nha trục lợi trên đống rác thải nguy hại cho người dùng dừng lại”, BĐ Phạm Đình Thuyết viết.

Khẩn trương làm rõ “rác y tế” tuồn ra từ đâu ?

Thanh Niên cũng từng đặt câu hỏi về nghi vấn GTYT đã qua sử dụng tuồn ra từ các cơ sở y tế, tuy nhiên một nguồn tin của PV Thanh Niên khẳng định cơ quan điều tra vẫn đang đấu tranh làm rõ... Nhưng nguồn tin này cho rằng, ngành y tế TP cần kiểm soát quá trình thu gom, xử lý các loại rác thải y tế tại bệnh viện, cơ sở y tế; kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi câu kết mua bán các loại GTYT đã qua sử dụng ra thị trường, nếu có. BĐ Trương Nam Anh đặt vấn đề: “Làm sao họ có thể thu mua (khẩu trang, GTYT đã qua sử dụng - PV) được nhiều thế?”. Còn BĐ Nguyễn Hải đề nghị: “Họ đã bất chấp lương tâm để kiếm tiền. Nên xử hình sự thật nặng những người này”.