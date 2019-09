Xử phạt 14 'quý bà' đánh bạc ăn tiền

Ngày 18.9, Công an H.Trà Cú ( Trà Vinh ) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 “quý bà” về hành vi đánh bạc , mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.

Những người bị bị xử phạt, gồm: Phạm Thị Lăng, Thạch Thị Bate, Võ Thị Kiều, Trần Thị Giang, Huỳnh Thị Loan, Từ Thị Cờ, Trần Thị Thấy, Thạch Thị Sà Rong, Thạch Thị Dư, Trần Thị Nhung, Từ Thị Thắm, Sơn Thị Diễm My, Dương Thị Hồng và Nguyễn Công Bằng.

Trước đó, ngày 11.9, Công an H.Trà Cú phối hợp Công an xã Ngãi Xuyên kiểm tra, bắt quả tang các “quý bà” trên đang đánh bạc ăn thua bằng tiền . Tại hiện trường, công an tạm giữ 4,4 triệu đồng cùng các tang vật liên quan là xe máy, điện thoại di động và gần 100 triệu đồng những người này mang theo. Qua làm việc, họ khai nhận chơi bài dưới hình thức “binh Ấn Độ”, mỗi ván ăn thua từ 50.000 - 200.000 đồng.