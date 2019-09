Xuất hiện clip nguyên cán bộ công an ở Hà Tĩnh đánh đập vợ cũ trên đường

Chiều nay 25.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang tiến hành xác minh, làm rõ clip “Nguyên cán bộ công an nhân dân huyện Kỳ Anh đánh đập vợ cũ ” được đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

“Ban đầu, chúng tôi xác định người đàn ông xuất hiện trong clip tên là Thắng, 33 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), còn người phụ nữ tên là Trang. Thắng là chồng cũ của chị Trang. Hiện nay chị Trang đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. Chúng tôi đang cho anh em làm việc với chị này để làm rõ. Còn anh Thắng, chúng tôi chưa thể triệu tập vì không biết anh này hiện đang ở đâu”, thượng tá Ninh nói.

Theo thượng tá Ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại đoạn đường thuộc địa phận phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh). Công an sẽ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với người đàn ông đánh phụ nữ trong clip.

Người phụ nữ bị đánh đập dã man cạnh chiếc ô tô bán tải màu đỏ Ảnh Cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều 25.9, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân có tên là Khai Phong Phủ đăng tải clip dài 2 hơn phút với tựa đề: “Nguyên cán bộ công an nhân dân huyện Kỳ Anh đánh đập vợ cũ”. Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng tay kéo một người phụ nữ lên chiếc xe ô tô bán tải màu đỏ dừng cạnh bên. Người phụ nữ này chống cự lại thì bị anh ta giật tóc, đấm và đá vào người.

Tiếp đó, người đàn ông tay phải cầm kéo dọa đâm người phụ khiến những người chứng kiến hoảng hốt. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh nhiều người dân đứng xem. Một người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân ra can ngăn thì bị người đàn ông dùng kéo đe dọa.

Người dân vào can ngăn thì bị người đàn ông đe dọa Ảnh Cắt từ clip

Đoạn clip này được một phụ nữ khác dùng điện thoại ghi lại, miệng liên tục gào khóc và cầu cứu người dân gọi điện báo công an.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, người đánh đập vợ cũ tên Thắng, từng là cán bộ công an, công tác tại Đội điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhưng đã xin ra khỏi ngành từ năm 2016. Một lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh đã xác nhận thông tin này.