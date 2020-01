Xuyên đêm theo chân 'cú đấm thép' 363 Công an TP.HCM

Khoảng 1 giờ 30 ngày 31.12.2019, trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (Đội CSGT - trật tự Công an H.Hóc Môn), cùng các thành viên của tổ 363 Công an H.Hóc Môn tiến hành xử lý nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trên tuyến QL22. Lúc này, đối tượng Nguyễn Thành Long (22 tuổi, ngụ Q.12), điều khiển xe máy chở theo Huỳnh Ngọc Chung (27 tuổi) lao thẳng vào trung úy Nhân, khiến anh té ngã, bất tỉnh. Trung úy Nhân được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Hóc Môn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Long, chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.