Xuyên tạc vụ Đồng Tâm, chủ tài khoản Facebook 'Chương May Mắn' lãnh án tù

Ngày 27.4, TAND Q.Ninh Kiều TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chung Hoàng Chương (43 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV sim số May Mắn (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), 18 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo cáo trạng, ngày 15.9.2019, Đội an ninh Công an Q.Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook mang tên “ Chương May Mắn ” đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mang nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo T.Ư và địa phương. Công an Q.Ninh Kiều phối hợp cơ quan chức năng lập biên bản kiểm tra tài khoản Facebook Chương May Mắn.