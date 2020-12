Yêu cầu cách ly tài xế xe ôm ở Long An từng chở bệnh nhân 1440

Theo Công an tỉnh Long An, sau khi trích xuất camera an ninh , lực lượng chức năng phát hiện bệnh nhân 1440 từng xuất hiện tại Ngã tư tuyến tránh QL 1 (thuộc P.4, TP,Tân An) vào khoảng 6 giờ ngày 24.12. Quá trình truy vết xác định được 1 tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440 cùng một người phụ nữ từ đầu đường dẫn vào Trạm thu phí Tân An về địa điểm nêu trên ở tuyến tránh QL1.