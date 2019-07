Yêu cầu Công an Gia Lai điều tra khẩn vụ 'hỗn chiến, nổ súng bắn chết người'

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ngày 3.7 cho biết qua xét báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Gia Lai vụ nổ súng bắn chết người vào ngày 2.7 tại P.Diên Hồng, TP.Pleiku, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh này chủ trì, phối hợp với UBND TP.Pleiku và các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các nghi can có hành vi vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.