Yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lừa đảo gần 300 tỉ đồng tiền chứng khoán

Viện KSND tối cao vừa quyết định trả hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SME (công ty SME), để Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 15.8, Cơ quan CSĐT ra kết luận, đề nghị truy tố 10 bị can về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, do cần tiền để sử dụng cá nhân và trả các khoản nợ cũ, Phan Huy Chí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và đồng phạm đã tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, Hợp đồng ủy thác, cầm cố và xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để lừa đảo, chiếm đoạt của Công ty cổ phần PVI hơn 107 tỉ đồng; Công ty tài chính dầu khí VN (PVFI) hơn 108 tỉ đồng và của Ngân hàng Habubank 80 tỉ đồng.

Để các bị can thực hiện hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra xác định có trách nhiệm của các bị can nguyên là lãnh đạo PVFI gồm: Chu Xuân Lai, Lê Xuân Tân, Vũ Xuân Công và Vũ Thị Hồng Lan. Tuy nhiên, luật sư của các bị can, trong đó có Chu Xuân Lai, khiếu nại cho rằng các bị can không phạm tội thiếu trách nhiệm. Để làm rõ, Viện KSND tối cao yêu cầu điều tra bổ sung.