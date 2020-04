Yêu cầu Google Maps gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên bản đồ Việt Nam

Liên quan sai phạm tại khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn (TP.HCM), Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 4 bị can.