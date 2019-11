Yêu cầu tháo dỡ công trình khách sạn sai phép tại trung tâm Đà Lạt

Ngày 4.11, ông Nguyễn Văn Hòa, Q.chủ tịch UBND P.3 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng ), cho biết, UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư công trình khách sạn tại số 1 bis Hà Huy Tập (P.3, TP.Đà Lạt) ngưng thi công và tháo dỡ toàn bộ phần xây sai phép tại công trình này.

Công trình sai phép nhìn từ đường Hà Huy Tập Ảnh: G.B

Công trình nhìn từ phía hẻm đường Trần Hưng Đạo Ảnh: G.B

Đồng thời, UBND P.3 cũng đã có tờ trình gửi Phòng quản lý đô thị TP.Đà Lạt đề xuất tham mưu UBND TP.Đà Lạt xem xét ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Khánh Vy (19 tuổi, ngụ Nguyễn Công Trứ, P.8. TP.Đà Lạt) là chủ đầu tư công trình khách sạn sai phép tại địa chỉ nói trên. Trước đó, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, UBND P.3 phát hiện công trình khách sạn nói trên đã Trước đó, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, UBND P.3 phát hiện công trình khách sạn nói trên đã xây dựng sai so với giấy phép được UBND TP.Đà Lạt cấp.

Theo giấy phép, công trình có thiết kế cho phép quy mô là 5 tầng (1 hầm, 1 trệt, 4 lầu) so với mặt tiền đường Hà Huy Tập và 3 tầng (1 hầm, 2 bán hầm, 1 trệt, 2 lầu) so với hẻm đường Trần Hưng Đạo. Thế nhưng, thực tế chủ đầu tư đã thi công với quy mô 7 tầng (1 hầm, 1 trệt, 6 lầu) so với đường Hà Huy Tập và 5 tầng (1 hầm, 2 bán hầm, 1 trệt, 4 lầu) so với hẻm đường Trần Hưng Đạo (TP.Đà Lạt). Tổng diện tích vi phạm lên đến 800 m2.