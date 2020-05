Đảo ngọc Phú Quốc bị 'băm nát': Yêu cầu thu hồi nộp ngân sách hơn 2.300 tỉ đồng

Từ các sai phạm, thiếu sót liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận, số tiền bước đầu UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu phải thu hồi nộp ngân sách lên đến hơn 2.300 tỉ đồng.

Theo kết luận của TTCP, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã tùy tiện trong việc quản lý tài chính đất đai, gây ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt là đối với hàng loạt chủ đầu tư (CĐT) ở Phú Quốc. Điển hình nhất là việc giảm 50% tiền SDĐ khu du lịch sinh thái Vũng Bầu tại xã Cửa Cạn do Công ty CP Lan Anh Phú Quốc làm CĐT (hơn 91 tỉ đồng); dự án trung tâm du lịch tài chính, tập huấn và nghỉ dưỡng BIDV do Ngân hàng BIDV làm CĐT (hơn 163 tỉ đồng); miễn tiền SDĐ (gần 40 ha, trong thời hạn 50 năm) trái luật hơn 419 tỉ đồng tại dự án khu du lịch sinh thái Ngôi sao - Lucky Star Resort ở khu Cửa Cạn, Phú Quốc (do Công ty TNHH Ngôi Sao làm CĐT)…