Yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa

Ngày 3.4, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin tàu cá QNg 90617 TS cùng 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam , Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, tàu cá QNg 90617 TS và 8 ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm.

Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân và Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Ngày 3.4, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu Hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thoả đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, đến ngày 3.4, 8 ngư dân Việt Nam trên tàu QNg 90617 TS đã được tiếp nhận an toàn

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tàu cá có số hiệu QNg 90617 TS, công suất 420 CV, do ông Trần Hồng Thọ (33 tuổi, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ ngày 20.3, hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Sau khi bị tông chìm, có 3 tàu cá, gồm: tàu cá mang số hiệu QNg 90045 TS do ông Đặng Tằm làm chủ phương tiện; tàu cá QNg 90399 TS do ông Đặng Dũng làm chủ phương tiện và tàu cá QNg 90929 TS do ông Nguyễn Thành Linh làm chủ phương tiện, đến để cứu hộ, nhưng khi đến nơi thì không thấy ngư dân và tàu cá QNg-90617-TS, mà chỉ thấy 1 tàu sắt màu trắng của Trung Quốc đang kiểm soát tại đây.

3 tàu cá tiếp tục tìm kiếm, nhưng không phát hiện được tàu QNg 90617 TS và ngư dân. Ông Đặng Tằm sau đó đã gọi về đất liền thông báo sự việc.