Thời tiết biến động, người miền Bắc tìm mua máy hút ẩm trái mùa

Đóng cửa, bật máy hút ẩm cả ngày

Mùa nồm ẩm của miền Bắc thường bắt đầu sau dịp tết âm lịch thường niên, tức vào khoảng tháng 2 tới đầu tháng 3 dương lịch. Tuy nhiên thời tiết biến động bất thường với mưa phùn kéo dài nhiều ngày từ đầu tháng 11 khiến độ ẩm lên cao tại nhiều khu vực ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội, đã gây xáo trộn trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều gia đình tại Hà Nội cho biết đã phải sử dụng đến tủ sấy quần áo hoặc máy hút ẩm để ứng phó với điều kiện thời tiết "lần đầu tiên gặp trong hàng chục năm qua".

Trên nhiều hội nhóm công nghệ, đề tài về sử dụng máy hút ẩm cũng thu hút được sự quan tâm của người dùng. Anh Ngọc Quân (Hà Nội) cho biết gia đình mình đã phải bật máy liên tục suốt nhiều ngày gần đây, vừa để giảm cảm giác khó chịu vì độ ẩm cao trong phòng, lại kiêm luôn việc sấy quần áo. "Trời mưa phùn kéo dài nên quần áo không thể khô, lại có mùi khó chịu nên tôi phải đưa hết vào nhà và bật máy hút ẩm vì thiết bị kèm tính năng làm khô", anh Quân chia sẻ.

Nhiều gia đình tại Hà Nội sử dụng máy hút ẩm từ đầu tháng 11 để làm khô không khí và sấy quần áo trong nhà Ảnh: Anh Quân

Tương tự, nhiều gia đình ở chung cư, đặc biệt trên tầng cao, cũng đang cảm nhận rõ sự khó chịu của độ ẩm cao bất thường trong tháng 11. Chị Lê Vân (Hà Nội) cho biết căn hộ của gia đình ở tầng 15, những ngày qua cả nhà phải bật 2 máy hút ẩm liên tục để đảm bảo nhà luôn khô ráo, tránh cảm giác ẩm trên mặt sàn gỗ cũng như chăn, đệm và các đồ chất liệu vải khác. Với máy công suất lớn, chị để ở phòng khách, còn máy nhỏ sẽ linh động di chuyển giữa các phòng ngủ.

Theo chị, tiền điện tháng này của gia đình chắc chắn sẽ cao vì 2 máy hoạt động gần như liên tục cả ngày, thậm chí phải nối dây dẫn nước thừa vào nhà tắm vì nếu không làm vậy, mỗi vài giờ đồng hồ sẽ phải đi đổ bình chứa nước hút ẩm một lần.

Thị trường không được dự báo trước

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc hệ thống bán lẻ GIGA.vn đánh giá năm nay thị trường "biến động không được dự báo trước" bởi hiện tượng nồm ẩm xuất hiện sớm hơn nhiều so với quy luật hằng năm. Từ đầu tháng 11, doanh số các dòng máy hút ẩm, máy sấy đồ trong gia đình đã tăng gấp gần chục lần so với cùng kỳ, trong đó cuối tuần đầu tiên của tháng ghi nhận cao điểm người tìm mua các loại thiết bị này.

Doanh số bán hàng tăng, cho thấy người tiêu dùng đang phản ứng nhanh với thay đổi của thời tiết, đồng thời xác định mục tiêu mua sắm rất cụ thể, không còn sự chần chừ, đắn đo như trước. Nhưng theo bà Nguyễn Hà, Giám đốc Marketing của nhà phân phối Hợp Long, việc thời tiết nồm ẩm đến quá sớm đã gây bất ngờ cho cả hệ thống lẫn thị trường.

Độ ẩm trong không khí cao gây cảm giác khó thở, ẩm ướt và không tốt cho hô hấp, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ Ảnh: Anh Quân

"Thông thường, công ty nhập hàng mới và hoàn tất dự trữ để chuẩn bị cho mùa bán hàng tiếp theo vào tháng 9 hằng năm. Tuy nhiên, lượng hàng dự trữ theo kế hoạch đã bị tiêu thụ với tốc độ nhanh ngoài dự kiến", bà Nguyễn Hà chia sẻ. Dù đã có dự trữ trong kho, các nhà bán cũng chỉ dừng ở mức "cung cấp gần đủ hàng" cho nhu cầu thị trường, trong khi nhiều mã sản phẩm đã "cháy hàng", buộc phải đặt lệnh nhập bổ sung sớm hơn nhiều so với kế hoạch.

Không chỉ nhà phân phối, nhiều hệ thống đại lý, bán lẻ cũng bị bất ngờ và chưa kịp lấy hàng dự trữ từ nhà cung cấp. Trong bối cảnh này, các bên đang phải phối hợp gấp với hãng cùng đơn vị vận chuyển để điều phối sản phẩm cho các kho nhằm cung ứng cho người tiêu dùng ở các địa phương khác nhau.

Tiêu chí người dùng đặt ra ngày càng cao

Bên cạnh công năng làm khô không khí thông thường, người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các tính năng đa dụng để tối ưu hóa chi phí trên mỗi chi tiêu bỏ ra. Trong đó, sấy quần áo vẫn là tính năng được yêu thích nhất và xem như tiện ích không thể thiếu trên máy hút ẩm hiện đại. Theo ông Hoàng Anh Dũng, Giám đốc sản phẩm Lumias, điểm mới của năm nay là sự xuất hiện của máy hút ẩm bổ sung tính năng lọc không khí.

Cụ thể, một vài máy hút ẩm đã tích hợp màng lọc HEPA chuẩn như máy lọc khí chuyên dụng, giúp giải quyết đồng thời hai vấn đề lớn nhất của mùa nồm ẩm: độ ẩm cao và chất lượng không khí thấp. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất liên tục cải tiến sản phẩm theo hướng nâng cao hiệu quả hút ẩm, giảm độ ồn và tối ưu trải nghiệm sử dụng thông minh hơn. Nhu cầu với các dòng máy công suất cao cũng tăng rõ rệt, khi người dùng có xu hướng mua để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà thay vì chỉ đặt trong một phòng riêng lẻ.

"Người dùng ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của máy hút ẩm trong việc bảo vệ sức khỏe, nội thất và chất lượng không khí trong nhà. Tôi cho rằng xu hướng của mùa nồm ẩm sắp tới sẽ tập trung vào thiết bị đa năng, vận hành êm, hút ẩm hiệu quả và lọc khí tốt, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm giải pháp toàn diện", ông Hoàng Anh Dũng nhận định.